Mullu Eestis parimaks naiskaratekaks valitud 21-aastane Li Lirisman, kes kaitses pühapäeval Eesti meistritiitlit, tegutseb viiendat hooaega ka treenerina. Ta juhendab Tallinnas 7-14-aastaste koolilaste treeningrühma.

"Kolm korda nädalas käin Tallinna Juudi Koolis ja teen seal trenni koos lastega. See on raske. Päris tihti käin treeninglaagrites ja võistlustel," lausus Lirisman ETV-le.

"Aga on päris head suhted ja nad saavad aru, et kui ma lähen ära, siis see ei ole niisama, et lähen puhkusele. Nad jälgivad, kuidas mul läheb. Kogu aeg küsivad, kas saame siis vaadata sind olümpiamängudel? Ma ütlen, et natuke tuleb oodata."

Reitingu põhjal Eesti karatekad enam Tokyo olümpiale ei pääse, küll aga läbi viimase kvalifikatsioonivõistluse. Lisaks Lirismanile loodetakse Pavel Artamonovi peale, kes tegutses eelnevalt samuti treenerina, kuid tänavu otsustas keskenduda vaid tippspordile ja palgatööle kinnisvara sektoris.

"Tokyo olümpiamängudel on kokku kaheksa kaalukategooriat: neli meestele ja neli naistele. Igaühes on ainult kümme võistlejat," tutvustas karateföderatsiooni peasekretär Mehis Kard.

"Kokku pääseb Tokyosse 80 võistlejat. Meie eesmärgiks on viimane olümpiaturniir 8.-10. maini, kus peaks nii Li Lirisman kui ka Pavel Artamonov tulema kolme hulka."

Treeneriameti kõrvalt olümpiale pürgiv Li Lirisman, kel kodus juunioride MM-kuld ja U-21 vanuseklassi Euroopa meistritiitel, ütleb et koolilapsed tulevad karatetrenni ikka filmide mõjul.

"Nad tahavad teha nagu Bruce Lee või Jackie Chan. See on natuke teine karate. Nad ootavad seda. Raske on õpetada distsipliini: ei tohi hilineda, kui näed treenerit, vanemaid või õpetajaid, siis kõigepealt ütled "tere", "aitäh", "head aega". Nad on juba nagu teises maailmas. Aga see on töö ja mulle meeldib see."