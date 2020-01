Eesti karatele on 2020. aasta eriline, sest jaanuarist kuni detsembrini kestvate sündmustega tähistatakse Eesti karate 50. sünnipäeva. Ühendades erinevaid põlvkondi, tehti juubeliürituste avapauk pühapäeval Tallinna spordihallis, kui erinevate demonstratsiooniesinemistega avati kõikide vanuseklasside kodused meistrivõistlustlused. Kahel tatamil käis võistlemas 180 karatekat kolmest klubist.

"Karate Föderatsiooni liikmesklubisi on 21, aga karated harrastatakse Eestis kokku 39 klubis," selgitas alaliidu peasekretär Mehis Kard ERR-ile. "Võime öelda, et harrastajate arv on ligi 2000."

Jaapanist pärit võitluskunst on 50 aasta jooksul elanud Eestis üle nii keelatud spordialade nimekirja kuulumise kui nautinud Marko Luhamaa täiskasvanute maailmameistriks kroonimist 2006. aastal ja Li Lirismani juunioride maailmameistritiitli võitu 2015. aastal. Nüüd unistatakse Tokyo olümpiale pääsust ja üks Tokyosse pürgijatest, 21-aastane Lirisman võitis meistritiili otsustanud matšis kuivalt ja ülekaalukalt Margarita Talvikut. Jaanuari alguses käis ta Kanaari saartel rahvusvahelises treeninglaagris.

"Käisin naiste laagris, kus oli 18 tippsportlast igast kategooriast," sõnas Lirisman. "See oli suurepärane laager, nautisin kõiki seal oldud hetki. See oli tipptase."

Eesti parim meeskarateka, 23-aastane Pavel Artamonov, võitis Eesti meistritiitli matšis 8:0 ülekaaluga Tiago Golubi, kes pani mullu kinni "Rakett 69" teadusvõistluse. "Ta on mu klubikaaslane ja teeme iga päev koos trenni," sõnas Artamonov. "Tean teda ammusest ajast. Ta on veel suhteliselt noor, mul on lihtsalt rohkem kogemusi!"

Mullu Euroopa mängudel pronksi teeninud Artamonov sihib vormitippu märtsiks, kui Bakuus on EM ja mais toimuvaks otsustavaks olümpiakvalifikatsiooniks. "Nagu paljud teavad, sai karate esimest korda olümpiaalaks. Sinna pääsemine on päris paljude unistuseks ja minu jaoks ka!"