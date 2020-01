Tammik vahetati avapoolajal välja ja Napoli andis liidrikoha ära

Mõlemad eestlannad kuulusid algrivistusse, kuid Tammiku jaoks sai mäng läbi juba üpris kiiresti - Napoli sotsiaalmeedia teatas, et ründaja vahetati peatrauma tõttu 36. minutil välja, vahendab Soccernet.ee. Veidi hiljem lisas Tammik isikliku fännilehe vahendusel, et temaga "saab kõik korda". Kubassova sai kirja täismängu.

Ravennas püsis viik pikalt tablool, kuni võõrustajad lõpuks 88. minutil oma tahtmise said. Napolil jäigi liiga parim kaitse murdmata ja nii lepiti 0:1 kaotusega, mis nad liidrikohalt kukutas, San Marinost jäädakse nüüd maha kahe punktiga ja edu kolmandal real paikneva Lazio ees on omakorda kaks silma.

Kõrgliigasse tõusevad kaks paremat, minna on veel 12 vooru ehk veidi üle poole hooaja.