Hannes Anier jätkab Kalevis

Tallinna Kalev teatas sotsiaalmeedias, et nende ründaja Hannes Anier (26) jätkab klubis ka tuleval hooajal.

2018. aastal Kaleviga ühinenud Anieri jaoks on järgmine hooaeg klubis kolmandaks, mille jooksul on ta esindanud Premium liiga klubi värve 38 kohtumises, kus on olnud täpne 10 korral, kirjutab Soccernet.ee.

Eelmisel hooajal sai ründaja Premium liigas 20 kohtumisega kirja kolm väravat ning kolm väravasöötu.

Loe edasi portaalist Soccernet.ee.