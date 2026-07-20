Sten Reinkort alustas Islandi klubis väravaga

Viiekordne Eesti internatsionaal Sten Reinkort tegi debüüdi Islandi tugevuselt kolmandas liigas, kus sai jala valgeks ning aitas oma uue koduklubi Kormakur/Hvöti 3:1 võidule Dalvik/Reyniri üle.

Täismängu teinud Reinkort sahistas palli võrku 44. minutil, kui viis oma meeskonna 2:0 juhtima. Võiduga 3:1 tõusis Kormakur/Hvöt neljandale kohale, möödudes Dalvik/Reynirist, kellel on sama palju punkte. Liider asub üheksa punkti kaugusel, vahendab Soccernet.ee.

Varem ka Iirimaal ja Türgis mänginud Reinkordi eelmiseks koduklubiks oli Espinho Portugali tugevuselt viiendas liigas. Eesti Premium liigas on ründaja esindanud Tartu Tammeka, Tallinna Flora, FC Kuressaare ja Paide Linnameeskonda, kelle eest on ta 183 kohtumisega löönud kokku 42 väravat.

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