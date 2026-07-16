Endine Tammeka ründaja sõlmis lepingu Soome esiliiga liidriga

Soccernet.ee kirjutab, et Nigeeria ründaja siirdus mullu Tammekast Norra klubisse Start, kust ta laenati tänavu Malta klubisse Valletta. Kevadel aitas Basher Vallettal võita Malta karika ning nüüd jätkab ta Soome esiliiga liidri KTP koosseisus.

24-aastane Basher lõi Tammeka särgis Premium liigas 62 kohtumisega kokku 33 väravat ning kerkis selle aja jooksul üheks liiga resultatiivsemaks ründajaks.

KTP juhtkonna sõnul toob Basher meeskonna rünnakusse juurde jõudu, füüsilisust ja mitmekülgsust. Soome esiliigas on KTP 14 vooru järel tabeliliider ning sihib kiiret naasmist kõrgliigasse.

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