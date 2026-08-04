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Premium liiga suurim väravakütt Tambedou siirdus Taani kõrgliigasse

Jalgpall
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FCI Levadia – Pärnu JK Vaprus
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FCI Levadia – Pärnu JK Vaprus Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Jalgpall

Premium liiga tänavuse hooaja suurim väravakütt Bubacarr Tambedou lahkus Tallinna FCI Levadiast ja liitus Taani kõrgliigaklubiga Sönderjyskega.

Soccernet.ee kirjutas, et 24-aastane Gambia ründaja jättis juba pühapäeval vahele Levadia liigamängu Pärnu Vapruse vastu ning nüüd on üleminek ametlikult kinnitatud.

Tambedou lõi tänavusel Premium liiga hooajal 14 väravat, mis on tänavu liigas parim tulemus, ning andis kolm väravasöötu. Kokku kogus ta Eesti kõrgliigas üle 70 mängu jooksul 35 väravat ja kümme väravasöötu, esindades Paide Linnameeskonda ja Levadiat.

Levadia tänas ründajat klubi kanalites tehtud avalduses panuse eest ning nimetas üleminekut oluliseks sammuks mängija karjääris. Tambedou omakorda ütles hüvastijätus, et jääb Eestis veedetud aega alati tänutundega meenutama ning loodab, et Levadia saavutab tänavu kõik seatud eesmärgid.

Möödunud hooajal lõpetas Sönderjyske Taani kõrgliigas kuuendal kohal ning alanud hooajal on meeskond kaotanud mõlemad senised liigamängud.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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