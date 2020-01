Transi noor mängumees liitub esiliigasse kukkunud Maarduga

Maardu Linnameeskond teatas, et nende klubiga on laenulepingu alusel liitunud 21-aastane Vadim Mihhailov.

Mihhailov on Transi enda kasvandik, kes tegi Premium liiga debüüdi 2014. aastal veel 15-aastasena. Kõrgliigas jäi tema arvele 134 mängu ning kuus väravat, kirjutab Soccernet.ee.

Jaanuari alguses kergitas Mihhailov saladuseloori, et on viimased paar aastat Tallinnas elanud ning sel aastal otsustas ta, et tahab pealinna jääda ning jätkata karjääri teises klubis.

"Vadim on tehniline ja multifunktsionaalne mängija, kes on Premium liiga karastusega. Usun, et ta aitab sellel hooajal täita meie meeskonna püstitatud eesmärki," ütles meeskonna peatreener Algimantas Briaunys.

"Annan endast kõik, et aidata meeskonnal naaseda Eesti kõrgliigasse," sõnas Mihhailov, kes eelmisel nädalavahetusel sai juba esimese kohtumise Maardu eest kirja.

