Tammeka täiendas koosseisu Sierra Leone ründajaga

Viimati kuulus Koroma Küprose tugevuselt teises liigas mängiva Gerolakkose Iraklise ridadesse, vahendab Soccernet.ee.

Ründaja on terve profikarjääri jooksul mänginud Küprosel ning on mänginud ka sealses kõrgliigas, esindades Limassoli Arist, Nikosia Olympiacost ja Famagusta Nea Salamist. Arisega on Koroma võitnud ka Küprose superkarika.

190 sentimeetrit pikk ründaja mängis viimasel kahel hooajal Küprose esiliigas ning esindas lisaks Iraklisele ka Ypsona Esoni Neoni, kellega tuli 2025. aastal Küprose esiliiga meistriks, ja Ayia Napat.

Koroma on profikarjääri jooksul löönud kuus väravat ning andnud üheksa resultatiivset söötu.

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