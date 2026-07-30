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Tammeka täiendas koosseisu Sierra Leone ründajaga

Jalgpall
Tartu JK Tammeka mängijad
Tartu JK Tammeka mängijad Autor/allikas: Allan Mehik
Jalgpall

Premium liigas kuuendal kohal paiknev Tartu Tammeka on enda ridadesse lisanud Sierra Leonest pärit 24-aastase ründaja Osman Koroma.

Viimati kuulus Koroma Küprose tugevuselt teises liigas mängiva Gerolakkose Iraklise ridadesse, vahendab Soccernet.ee.

Ründaja on terve profikarjääri jooksul mänginud Küprosel ning on mänginud ka sealses kõrgliigas, esindades Limassoli Arist, Nikosia Olympiacost ja Famagusta Nea Salamist. Arisega on Koroma võitnud ka Küprose superkarika.

190 sentimeetrit pikk ründaja mängis viimasel kahel hooajal Küprose esiliigas ning esindas lisaks Iraklisele ka Ypsona Esoni Neoni, kellega tuli 2025. aastal Küprose esiliiga meistriks, ja Ayia Napat. 

Koroma on profikarjääri jooksul löönud kuus väravat ning andnud üheksa resultatiivset söötu.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Lisette Holst

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