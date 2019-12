Aasta treeneriks valitud Novosjolov: lõviosa tööst teeb sportlane

Novosjolov oli Eesti epeemeeskonna peatreeneriks ühe hooaja, kui tiim sai sel suvel EM-il neljanda ja MM-il 13. koha. Just tiimi EM-il medalimatšini viimise eest teenis Novosjolov Eesti vehklemisliidu klubide hääletuse põhjal esmakordselt aasta treeneri auhinna.

"Iga tunnustus on väga meeldiv. See tähendab seda, et olen midagi hästi teinud. Aga siin on see nüanss, et treener ilma sportlasteta ei ole keegi. Lõviosa tööst teeb ikkagi sportlane," ütles Novosjolov ETV-le.

"Siinkohal kasutaks juhust ja tahaks tänada Marno Allikat, kes nõustus sellega, et peab minema Euroopa meistrivõistlustele, mobiliseeris ja viis ennast nii lühikese ajaga vormi. Ja loomulikult ka teisi koondisekaaslasi, kes võitlesid Euroopa meistrivõistlustel edukalt ja aitasid sellega mul seda tiitlit saada."

Lisaks Allikale kuulusid koondisesse ka Sten Priinits, Jüri Salm ja Ruslan Eskov. 2015. aasta kadettide EM-pronksi Ruslan Eskovi juhendab Novosjolov individuaalselt kolmandat aastat.

Eskov ladus põhja Tartus oma ema Natalja Kotova käe all, kelle edukamaks õpilaseks on Julia Beljajeva. 21-aastane Eskov on Novosjolovi sõnul töökas ja tugeva tahtega.

"Teeme tööd selleks, et ta oleks esialgu väga tugev vastane oma vastastele. Et tema nõudmine 64 hulka MK-etappidel oleks stabiilne. Kui see on saavutatud, saame rääkida juba teistest asjadest."

Septembrist alates juhendab Novosjolov mullust Euroopa meistrit Katrina Lehist, kelle abistamisele pühendub hetkel sajaprotsendiliselt, et Lehis oleks MK-etapildel, mis otsustavad naiskonna pääsu olümpiale parimas vormis.

Ülitähtis võistlus ootab epeenaisi juba jaanuari teisel nädalal Havannas. "Aasta alguses läheme Ameerikasse laagrisse ja sealt otse lendame Kuubale. See on koondise plaan. Katrina on koondise liige ja täidame plaani," jätkas Novosjolov.

Lisaks Lehisele ja Eskovile treenib kahekordne maailmameister ka oma klubi veterane ja 16 noort, sealhulgas kahte oma tütart. Valitseva Eesti meisterina pole ta ka enda Tokyo võimalusi maha matnud, kuigi suvise küünarnukki vigastuse järel pole ta MK-karusselli veel vehklejana naasnud.

"Relva nurka pannud veel ei ole. Tõepoolest, minu võistlused lükkuvad aina edasi ja edasi," tunnistas Novosjolov.

"Esialgne plaan A - kvalifitseeruda olümpiamängudele maailma reitingu järgi - peab tunnistama, et see enam ei realiseeru. Võistlusi on jäänud väga vähe ja olen kaotanud hästi palju punkte. Nüüd on jäänud ainult plaan B - kvalifitseeruda tsooniturniirile ja lunastada olümpiapääse seal."

Ka see ülesanne pole enam lihtne, sest tsooniturniir toimub aprillis ja sellele pääsemiseks peab Novosjolov tõusma Eesti edetabelis kuuendalt realt esimeseks.