Aasta vehklejaks valitud Priinits: töö käib Tokyo olümpiapileti nimel

Vehklemisklubide hääletuse ja juhatusepoolse kinnitusena pälvis viieaastase vahe järel ja üldse teist korda Eestis aasta meesvehkleja auhinna Sten Priinits. Auhinna kolmapäeval Tallinnas ka vastu võtnud Priinits hindas kirkamaks hetkeks meeskonnaga EM-il Prantsusmaa ja Poola alistamise ning kokkuvõttes neljanda kohta saavutamise.

"Rõõmu pakkus eelkõige EM-il esinelikusse jõudmine ja samas ka kurbust pakkus medalita jäämine," tõdes Priinits ERR-ile. "Kurbi hetki, rõõmsaid hetki oli vahelduva eduga. Ma arvan, et hooaeg ei olnud täiuslik, aga siiski ei saa ka öelda, et ebaõnnestunud."

Treenerina meeskonna EM-il neljanda kohani viinud Nikolai Novosjolovi hääletasid klubid esmakordselt aasta parimaks treeneriks. Teised nominendid olid Kaido Kaaberma ja Helen Nelis-Naukas. Tseremoonia ajal oli Novosjolov ja tema uus hoolealune, aasta naisvehkleja auhinna teeninud Katrina Lehis treeningul. Priinitsa sõnul suutis Novosjolov viia EM-il meeskonna just vaimselt väga tugevasse seisu.

"Kuna ta on ise väga tituleeritud sportlane, siis ta teadis suurepäraselt, et meeskonnale on vaja suurt duhhi selle jaoks, et hammustada kedagi suurt. Ta valmistas meid vaimselt hästi ette ja meil oli meeskonnas väga hea võistkonnavaim," kinnitas Priinits. "Olime võitluslikult meelestatud ja kõik poisid tahtsid väga head tulemust näidata."

33-aastane Priinits on Eesti epeemeestest hetkel parimana maailma edetabelis 62. kohal ja teeb tööd Tokyo olümpiapääsu nimel.

"Töö olümpiapileti nimel käib ja ka siin vahetult enne seda üritust tulin paeaegu otse treeningult," sõnas Priinits. "Eesmärk on ikkagi lunastada olümpiapääse ja mitte ainult, vaid seal midagi ka ära teha."

EOK president Urmas Sõõrumaa andis sportlase ja treenerina tehtud töö eest ja ala arendmise eest tänukirja üle Boris Joffele, kes juhendas koondist 1994. kuni 2005. aastani ja kelle käe all võitis epeemeeskond 2001. aastal MM-il hõbeda. Tiimi kuulusid siis Kaido Kaaberma, Sergei Vaht, Meelis Loit ja Nikolai Novosjolov.

"Siis oli aeg hoopis teine, siis polnud selliseid Team Estoniaid ja värke," rääkis Joffe. "Me pidime ise leidma kõik need variandid, et üldse meeskond elus oleks ja tegutseks. Väga roppu tööd sai tehtud. Tore, et poisid vastu pidasid ja me ikka väga palju suuri võite saime."

Vehklejate hetke üheks suurimaks mureks ongi meeskonnale uue peatreeneri leidmine, sest võistlushooaeg käib, kuid uut peatreenerit palgatud pole.