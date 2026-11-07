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Matthias Tassi võimas partii ei olnud Lublini jaoks siiski piisav

Korvpall
Matthias Tass
Matthias Tass Autor/allikas: PGE Start Lublin
Korvpall

Eesti korvpallur Matthias Tass pakkus suurepärase esituse, kuid tema koduklubi Lublini Start kaotas siiski Poola kõrgliiga kuuendas voorus võõrsil Bydgoszczi Astoriale 62:70 (17:22, 13:11, 16:18, 16:19).

Bydgoszcz juhtis suurema osa mängust, aga vahe ei veninud kordagi suureks. Viimase veerandi eel juhtis kodumeeskond viie silmaga, Lublin sai neljandal perioodil vahe paaril korral vaid ühele punktile, aga lõpus oli Bydgodzcz siiski kindlam.

Tass tõusis 17 punkti (kahesed 6/12, kolmesed 1/2, vabavisked 2/4) külaliste parimaks. Veelgi muljetavaldam on aga kogutud lauapallide hulk - 21, neist 15 kaitsest ja kuus ründelauast. Poola liiga ajaloos on ühes mängus enam suutnud vaid kolm mängijat. Eestlane pani ka kolm blokki, kaotas kaks korda palli ja tegi ühe vea.

Kui Tass viibis väljakul 32 minutit, siis 19 minutiks sai platsile ka Janari Jõesaar, kes piirdus kahe punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/2), kahe lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, kolme pallikaotuse ja kahe veaga.

Lublini Start jätkab hooaega ühe võidu ja viie kaotusega, Bydgoszcz on kolme võidu ja kolme kaotuse peal. Täisedu viie võiduga juhib liigat Dabrowa Gornicza. Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia on võitnud viiest mängust kolm.

Toimetaja: Siim Boikov

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