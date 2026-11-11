Eesti jalgpallifännid kogusid klubide toetuseks rekordsumma

Jalgpallifännid kogusid tänavu LHV Jalgpallikaardiga tehtud maksetelt Eesti jalgpalli heaks rekordilised 216 355 eurot, mida on pea 13 protsenti rohkem kui aasta tagasi. Toetussummad jõuavad 147 jalgpalliklubini novembrikuu jooksul.

"Eesti jalgpalli tulevik sõltub suuresti kohalikest klubidest, kus lapsed ja noored saavad oma esimesed kogemused. Jalgpallikaardiga saavad fännid oma lemmikklubi toetada iga ostuga ja LHV aitab selle toetuse klubideni viia," ütles LHV Banki juhatuse esimees Erki Kilu.

Tema sõnul on LHV Jalgpallikaardist saanud pikaajaline ja järjest kasvav toetus Eesti jalgpallile. "Tõime Jalgpallikaardi turule täpselt 15 aastat tagasi, et anda jalgpallifännidele võimalus toetada oma lemmikuid igapäevaste ostudega. Viimase viie aastaga on aastane toetussumma enam kui kahekordistunud ja ületas tänavu esimest korda 200 000 euro piiri. See näitab, et ka väikestest igapäevastest panustest võib kokku kasvada märkimisväärne summa," lisas Kilu.

"Jalgpallikaart on olnud igas mõttes edulugu: seda nii panga ja alaliidu koostöös, poolehoidjate kaasamises kui ka klubide toetamises. Samuti on see hea näide mõtteviisist, mille järgi iga väiksemgi tegu on osa suurest pildist ja klubi kogukonna aktiivsusest sõltub selle käekäik. Olgu tegu profi- või harrastusklubiga, kaasa saab lüüa igaüks ja aidata seeläbi omad tippu," rääkis Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Mihkel Uiboleht.

Klubide arvestuses panustasid suurima summaga Tallinna FC Flora poolehoidjad, kelle ostudelt kogunes klubi toetuseks 11 845 eurot. Järgnesid Tartu JK Tammeka (11 386 eurot) ja JK Tallinna Kalev (7715 eurot). Eesti Jalgpalli Liidule kogusid vutifännid aastaga 20 119 eurot. Kokku on LHV Jalgpallikaardi kasutajaid 8138, kes suunavad oma toetused 147 klubile üle kogu Eesti.

Suurima toetussummaga klubid 2026. aastal:

1. Tallinna FC Flora 11 845 eurot

2. Tartu JK Tammeka 11 386 eurot

3. JK Tallinna Kalev 7715 eurot

4. Viimsi JK 6877 eurot

5. Pärnu JK Vaprus 6677 eurot

6. Nõmme Kalju FC 6447 eurot

7. FC Nõmme United 6404 eurot

8. FC Elva 6332 eurot

9. Paide Linnameeskond 5288 eurot

10. Põhja-Tallinna JK Volta 5125 eurot

LHV Jalgpallikaart on ametlik Eesti jalgpalli fännikaart, millega tehtud ostudelt maksab LHV 10 senti kaardiomaniku valitud jalgpalliklubi toetuseks. Eesti koondise kodumängude täishinnaga pääsmetele kehtib 10-protsendiline soodustus ja noortekoondiste kodumängudele on sissepääs tasuta. Jalgpallikaarti on võimalik tellida ka virtuaalsena.