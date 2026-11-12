Eesti naiste saalihokikoondis avas MM-valikturniiril võiduarve

Eesti naiste saalihokikoondis alistas maailmameistrivõistluste valikturniiril Ungari 5:2 (0:1, 2:0, 3:1) ja kirjutas tabelisse esimese võidu.

Kui Eniko Nanasi viis ungarlannad avakolmandikul juhtima, siis Sara Franssoni ja Tilda Eriksson Kivisaare tabamused teisel perioodil tähendasid juba Eesti eduseisu.

Nelli Alanko viskas viimase kolmandiku alguses Eesti juba 3:1 juhtima, aga Lili Muzslay vähendas Ungari kaotusseisu kuus ja pool minutit enne lõppu taas minimaalseks.

Viimane sõna jäi eestlannadele: neli ja pool minutit enne lõppu skooris Johanna Siling ja viimase värava viskas vastaste puuri Stella Starkopf, kui mängida jäi 1.38.

Eesti poolelt nimetati mängu parimaks Triinu-Liis Kuriks.

Esimesel päeval Poola 6:4 paremust tunnistama pidanud Eesti sai seega tabelisse esimese võidu. Reedel tuleb kohtuda Šveitsiga, kes on alustanud kahe ülisuure võiduga: avapäeval alistati Ukraina 37:1 ja neljapäeval Itaalia 19:0.

Edasi finaalturniirile jõuavad kuueliikmelisest valikgrupist kolm paremat.