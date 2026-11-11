Fännide käitumine jättis Hollandis mängu ära ja viis tavatute piiranguteni

Laupäeval pidid Arnhemis kohtuma sealne Vitesse ja De Graafschap, kuid Arnhemi võimud keelasid suure osa külaliste toetajate saabumise staadionile ära. Seda põhjusel, et De Graafschapi fännid käitusid kahe meeskonna eelmise Arnhemis toimunud kohtumise ajal halvasti.

Nii lubati pühapäevasele mängule vaid 500 külalismeeskonna poolehoidjat, seda küll kindlatel tingimustel. Üks neist tingimustest nägi ette, et fännide plakatietendustes kasutatavad materjalid tuli enne poolehoidjate saabumist üle kontrollida.

Vitesse klubi teatel pakuti nende tingimuste täitmiseks välja mitu lahendust, kuid politseilt saadud info ja arutelud De Graafschapiga viitasid sellele, et osa poolehoidjaid oli kindlalt otsustanud tuua fännitarbeid sisse viisil, mis on vastuolus sõlmitud kokkulepetega. Klubi märkis, et ei suuda neid poolehoidjaid ümber veenda ega saa tagada kokkulepetest kinnipidamist.

Seepeale reageerisid fännid mängupäeval ehk pühapäeval nii, et blokeerisid meeskonna bussi ja lukustasid staadioni väravad. "Pühapäevaste sündmuste valguses on De Graafschap otsustanud keelata toetajatel võõrsilmängudele reisimise kuni 31. märtsini 2027. Kui selgub, et kõik asjaosalised on saanud individuaalsed karistused, võime seda otsust uuesti kaaluda," teatas De Graafschapi klubi oma avalduses.

"Mõistame, et tegemist on väga kaugeleulatuva otsusega – eriti paljude lojaalsete toetajate jaoks, kes käivad igal võõrsilmängul, toetavad klubi positiivselt ja väärikalt ega ole pühapäevaste sündmustega kuidagi seotud. See meede puudutab ka neid. See on kahetsusväärne."

Hollandi jalgpalliliit (KNVB) jättis pühapäeval mängu ära ja kritiseeris fännide tegevust teravalt. "Inimestel on õigus millegagi nõus või mittenõus olla, kuid see läheb juba liiale. Peame sellele piiri panema. Oleme varemgi palju hullumeelseid asju näinud, kuid see on täiesti pöörane," sõnas võistluste juht Jan Bluyssen.

De Graafschap eeldab, et KNVB määrab klubile täiendavaid karistusi. "Mõistame, et toetajad soovivad oma rahulolematust väljendada. Kuid viis, kuidas see pühapäeval aset leidis, on igati õigustamatu," lisas klubi oma avalduses.

"Juurdepääsuteede blokeerimisega takistati meeskonna bussil territooriumilt lahkuda. See mitte ainult ei muutnud ametliku liigamängu pidamist võimatuks, vaid kujutas endast ka lubamatut sekkumist meie töötajate isikuvabadusse. Ükskõik kui suur poleks pettumus või viha, ei saa see kunagi õigustada sellist suhtumist meie klubisse, selle töötajatesse ja paljudesse inimestesse, kes De Graafschapi toetavad."

"Pühapäeval toimunu on lubamatu, seda poleks tohtinud juhtuda ja see ei tohi enam kunagi korduda," lõpetas klubi.

Vitesse ja De Graafschapi vaheline Hollandi esiliiga kohtumine on lükatud edasi esmaspäevale, 23. novembrile.