Endine maailma teine reket plaanib tenniseväljakule naasta

Mullu Wimbledonis langes Jabeur esimeses ringis konkurentsist ja teatas hiljem pausi tegemisest. Toona tõi ta põhjuseks vigastused ja väsimuse, kuid lisas hiljem, et on jäänud lapseootele.

"Loodan naasta – loodetavasti juba järgmisel aastal. Täpset aega ma veel ei tea, aga see juhtub üsna pea," sõnas kolmekordne suure slämmi turniiride finalist kolmapäeval avaldatud intervjuus väljaandele The National.

"Ma alles kohanen oma uue olukorraga... mu keha on pärast sünnitust veidi muutunud, kuid naasen kindlasti. Loodan enne lõplikku karjääri lõpetamist veel mõned aastad turneel püsida. Naudin iga hetke koos oma pojaga," jätkas tuneeslanna. "Ta on isegi treeningutel minuga kaasas. Püüan naasta samm-sammult."

32-aastane sportlane, keda fännid tema rõõmsameelse iseloomu tõttu "õnneministriks" kutsuvad, on võitnud viis WTA turniiri. 2022. aastal sai temast esimene araabia naistennisist, kes on jõudnud suure slämmi turniiri finaali – ta jäi Wimbledoni esikohamängus alla Jelena Rõbakinale.