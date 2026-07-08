Egiptuse peatreener maha mängitud edust: miks ei võiks sport aus olla?

Tiitlikaitsja Argentina pääses jalgpalli maailmameistrivõistlustel dramaatilisel moel veerandfinaali, kui tuli Egiptuse vastu viimase veerandtunniga välja 0:2 kaotusseisust ja võitis 3:2. Egiptuse peatreener ning mängijad tunnevad, et neile tehti ülekohut.

Egiptuse jalgpallikoondis oli Atlantas toimunud kaheksandikfinaalis lähedal oma ajaloo ühele tähtsamale võidule, kui juhtis Argentina vastu veel 78. minutil 2:0, ent andis siis mängu käest. Teist poolaega jäid saatma paar tähelepanuväärset kohtuniku otsust.

Esiteks lõi Mostafa Zico Egiptuse 1:0 eduseisus värava, aga peakohtunik jättis pärast VAR-iga konsulteerimist selle 17 sekundit varem Lisandro Martineze vastu tehtud vea tõttu lugemata. Egiptus läks sellele vaatamata 2:0 juhtima, ent Lionel Messi vedas Argentina 2:2 viigini ning Enzo Fernandez lõi lisaminutitel peaga Argentina võiduvärava – vahetult pärast seda, kui Egiptus lootis teisel pool väljakut saada penaltit.

Erinevad rahvusvahelised eksperdid on teist poolaega analüüsides seni pigem ühel meelel: Argentina kasuks vilistatud viga, mis võttis Egiptuselt teise värava ära, oli üsna pehme ning Argentinal oleks pärast seda olnud piisavalt aega, et kaitsesse tagasi jõuda. Seega oleks Egiptuse värav pidanud lugema.

"Sellise vea vilistamine ei ole järjepidev joonega, mis kohtunikud on sellel turniiril varasemalt võtnud," rääkis endine tippkohtunik ja nüüd Foxis mänguolukordi analüüsiv Mark Clattenburg. "Lubatud on rohkem füüsilist mängu, rohkem kontakti ning võib vaielda, et kõnealuses olukorras ei tehtud viga. Kindlasti ei ole see koht VAR-i sekkumiseks, sest tegemist ei olnud kindla veaga. See intsident tõi Argentinale kasu ning kindlasti on palju inimesi, kes näevad seda VAR-i sekkumist ebaõiglasena."

Mängu lõpus Argentina väljakupoolel toimunud olukordes aga viga ei nähta. Lühidalt öeldes, Egiptusele tehti värava lugemata jätmisega esialgu ülekohut, aga kuna nad läksid pärast seda teenitult 2:0 juhtima, on nende mängu lõpu lagunemine siiski isetekkeline, mitte seotud kohtunike otsustega.

Kui neutraalsetes vaatlejates tekitab ilmselt kõige rohkem pahameelt see, et videokorduseid ei kasutata mängude lõikes ühtlaselt ning need ei ole mängu toonud loodetud selgust, siis Egiptuse meeskonnas tekitas kohtuniku tegevus juba mängu lõpus furoori. Näiteks sai üks Egiptuse taustajõudude liige kohtumise lõpus protesteerimise eest punase kaardi ning peatreener Hossam Hassan lubas hiljem, et ei vaata neile osaks langenud ebaõigluse tõttu enam kunagi MM-i.

"On palju asju, mis tekitavad küsimusi, palju negatiivseid aspekte," rääkis Hassan pärast kaotust. "Võib-olla nad tahtsid tiitlikaitsjat turniiril hoida, võib-olla tahtsid nad Messit turniiril hoida. Tiitlikaitsja sai igal tasemel abi: meie kasuks ei vilistatud penaltit, VAR isegi ei kontrollinud seda olukorda ning meie teine värav jäeti misiganes põhjusel lugemata. Kõik nägime, kuidas meie mängijat särgist sikutati ja VAR ei kontrollinud ka seda. Elu on ebaaus, miks ei võiks spordis ausust olla?" küsis Egiptuse peatreener.

Tiitlikaitsja jaoks oli raskest seisust välja ronimine aga vägev saavutus, mis pani koondise juhendaja Lionel Scaloni pärast lõpuvilet pisaraid valama. "Palun vabandust, aga ma ei saa praegu üles vaadata," ütles emotsionaalne Scaloni intervjuus Telemundole. "Milline uskumatu kooslus, millised mängijad. Vennad. Olime juba väljas, nad juhtisid kahe väravaga. Võime keskenduda sellele, et Messi eksis penaltil, aga ta küsis uuesti palli, üritas uuesti ja uuesti. Ja mul on külmavärinad: olen kindel, et ta mängib jalgpalli selliste hetkede nimel. Seda on raske kirjeldada," lisas koondise juhendaja.

Argentina kohtub veerandfinaalis Šveitsiga, kes alistas väravateta lõppenud normaal- ja lisaaja järel Colombia.