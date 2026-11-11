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Kuldse poisi auhind läks taas Barcelonasse

Jalgpall
Pau Cubarsi.
Pau Cubarsi. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/PS Images
Jalgpall

Itaalia spordiväljaande Tuttospordi jagatav Kuldse poisi auhind kuulub tänavu Barcelona ja Hispaania jalgpallikoondise keskkaitsjale Pau Cubarsile.

Kuldse poisi auhinnale konkureerivad alla 21-aastased Euroopa kõrgliigade mängijad ning võitja selgitavad välja ajakirjanike hääled. Tänavu osutus valituks 19-aastane Cubarsi, kes oli põhitegija nii maailmameistriks kroonitud Hispaania koondises kui Hispaania meistritiitli võitnud Barcelonas. Lisaks valiti Cubarsi suvisel suurturniiril, kus Hispaania lasi vaid ühe värava, parimaks noormängijaks, vahendab Soccernet.

Cubarsi on neljas Barcelona mängija, kes võitnud auhinna praegusel kümnendil. Enne teda võitsid selle nii Pedri, Gavi kui ka Lamine Yamal. Nende vahel on võitjaks kuulutatud ka Jude Bellingham ja mullu Desire Doue. 2020. aastal valiti kuldseks poisiks Erling Haaland. 

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

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