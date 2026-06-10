X!

Eesti jäähokimeister võõrustab eurosarja avaringi Kohtla-Järvel

Jäähoki
Viru Sputniku mängijad.
Viru Sputniku mängijad. Autor/allikas: Julia Sevastjanova/Eesti Hoki
Jäähoki

Aprillis Eesti jäähokimeistriks kroonitud Viru Sputnik pälvis Euroopa kontinentaalkarikasarja avaringi korraldusõiguse.

Euroopa klubijäähoki üks mainekamaid võistlussarju jõuab seega tänavu Ida-Virumaale, sest kontinentaalkarikasarja avaring peetakse 16.–18. oktoobrini Kohtla-Järve jäähallis, vahendab eestihoki.ee.

Turniiril lähevad vastamisi Eesti meister Viru Sputnik, Rumeenia klubi Corona Brașov, Ungari klubi Budapest Jegkorong Akademia ning Horvaatia esindus IHC Zagreb. Kolme päeva jooksul peetava turniiri võitja jätkab teekonda kontinentaalkarikasarja järgmises ringis.

Kontinentaalkarikas on Rahvusvahelise Jäähokiliidu (IIHF) korraldatav Euroopa klubide karikasari, kus osalevad erinevate riikide meistrid ja tipptiimid. Viimastel hooaegadel on võistlussüsteemi uuendatud ning avaringi turniirid on mängitud nelja meeskonna osalusel, kust edukamad klubid pääsevad edasi järgmisesse vooru.

Viru Sputniku jaoks on kodune turniir oluline võimalus tutvustada Eesti jäähokit rahvusvahelisel tasemel ning pakkuda kohalikele hokisõpradele võimalust näha Euroopa klubijäähokit Kohtla-Järvel. Kohtla-Järve jäähall mahutab ligikaudu 2000 pealtvaatajat ning on olnud aastaid Eesti idapiirkonna jäähokielu keskuseks.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jäähokiuudised

20:45

Eesti jäähokimeister võõrustab eurosarja avaringi Kohtla-Järvel

08:34

Kapten Staali iluvärav aitas Carolinal põneva finaalseeria taas viigistada

09.06

Distsiplinaarkomisjoni otsusest hoolimata ei saa Venemaa jäähoki MM-ile

09.06

Rauno Parras jätkab Eesti jäähokiliidu presidendina

08.06

Pantrite uus treener: mulle on meeldinud Eesti hokimängijate treenimine

08.06

Soome jäähokimängijal varastati MM-kuldmedal karaokebaarist

08.06

Eesti hokikoondise peatreener saab ka HC Panteri juhendajaks

07.06

Teisel lisaajal võitnud Vegas läks Stanley karikafinaali juhtima

05.06

Jäähokiliit valis aasta parimateks Rooba ja Stolyarova

05.06

McNabb viidi pärast litritabamust haiglasse

05.06

Carolina Hurricanes viigistas Stanley karika finaalseeria

04.06

Värsked jäähoki maailmameistrid läksid tagasi aega teenima

03.06

Vegas alustas Stanley karika finaalseeriat võiduga

01.06

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

31.05

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

22:07

Martin Paasoja jätkab Tartu Ülikool ridades

21:23

Premium liigas mõõnav Trans karikasarjas ei vääratanud

20:02

Serena Williamsi tagasitulek Queen'sis võib piirduda ühe matšiga

19:24

Lajal alustas põhitabelis napi võiduga

18:52

Hambidge ületas tõkkejooksus 13 aastat püsinud Eesti rekordi

18:32

Valge Maja: Somaalia jalgpallikohtunikul on sidemed terroristidega

17:47

Petrõkina ja Liiv saavad võimaluse koos MM-il võistelda

17:19

Ševoldajeva: mängisime kogu MM-valiktsükli tõusvas joones

16:52

Eesti purjetajad juhivad SSL Gold Cupi kvalifikatsioonis oma alagruppi

16:13

Mätik sõitis end Prantsusmaal üldarvestuses kümne sekka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo