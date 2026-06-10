Eesti jäähokimeister võõrustab eurosarja avaringi Kohtla-Järvel

Euroopa klubijäähoki üks mainekamaid võistlussarju jõuab seega tänavu Ida-Virumaale, sest kontinentaalkarikasarja avaring peetakse 16.–18. oktoobrini Kohtla-Järve jäähallis, vahendab eestihoki.ee.

Turniiril lähevad vastamisi Eesti meister Viru Sputnik, Rumeenia klubi Corona Brașov, Ungari klubi Budapest Jegkorong Akademia ning Horvaatia esindus IHC Zagreb. Kolme päeva jooksul peetava turniiri võitja jätkab teekonda kontinentaalkarikasarja järgmises ringis.

Kontinentaalkarikas on Rahvusvahelise Jäähokiliidu (IIHF) korraldatav Euroopa klubide karikasari, kus osalevad erinevate riikide meistrid ja tipptiimid. Viimastel hooaegadel on võistlussüsteemi uuendatud ning avaringi turniirid on mängitud nelja meeskonna osalusel, kust edukamad klubid pääsevad edasi järgmisesse vooru.

Viru Sputniku jaoks on kodune turniir oluline võimalus tutvustada Eesti jäähokit rahvusvahelisel tasemel ning pakkuda kohalikele hokisõpradele võimalust näha Euroopa klubijäähokit Kohtla-Järvel. Kohtla-Järve jäähall mahutab ligikaudu 2000 pealtvaatajat ning on olnud aastaid Eesti idapiirkonna jäähokielu keskuseks.