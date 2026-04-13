Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

Foto: Julia Sevastjanova/Eesti Hoki
Eesti jäähokimeistrivõistluste finaalseeria pakkus tänavu möllu nii jääl kui ka tribüünidel. Jäähoki fenomenist Ida-Virumaa tippmeeskondade näitel rääkis Vikerraadio spordisaates "Spordipühapäev" Põhjaranniku peatoimetaja Erik Gamzejev.

Kohtla-Järve Sk Viru Sputnik võitis kaks esimest kohtumist, aga Narva Paemurru spordikool viigistas kahe järjestikuse võiduga üldseisu. Pühapäeva õhtul Narvas toimunud otsustavas mängus jäi 3:1 peale Kohtla-Järve, kes krooniti 16-aastase vaheaja järel taas Eesti meistriks.

Finaalseeria ajal olid tribüünid Kohtla-Järvel ja Narvas paksult rahvast täis. Kohtla-Järve jäähallis Eesti hokiliiga publikurekord. Mängu vaatas üle 2700 hokisõbra.

Vikerraadio palus Põhjaranniku peatoimetajal ja kirglikul hokifännil Erik Gamzejevil iseloomustada Ida-Virumaa hokifenomeni. Muide, Erik Gamzejevi isa tuli omal ajal Kohtla-Järve Keemikuga kolm korda - 1970, 1972, 1974 - Eesti meistriks. Mis siis tõi sel aastal hokifinaalideks jäähalli massiliselt rahvast?

"Sel aastal langes kokku mitu asjaolu," rääkis Gamzejev "Spordipühapäevas". "Finaali jõudsid Kohtla-Järve ja Narva, mis on ajalooliselt kõvad hokikantsid. 1970. aastatel nende vahel tiitlite jagamine käiski. Üks aasta oli Narva peal, teine Kohtla-Järve. See on ajalooline taust, aga nüüd on olnud väga palju aastaid, kus Narva ja Kohtla-Järve pole omavahel finaalis mänginud. Need on ka suhteliselt lähedal asuvad linnad, hoki on mõlemas linnas populaarne, põnev mäng ja see ongi palju inimesi kokku toonud. Hoki on mõlemas linnas inimesi ühendav asi."

"Eks kõik inimesed tahavad saada positiivseid emotsioone, mis on ühendavad ja liitvad ning sel kevadel on selleks olnud jäähoki," lisas Gamzejev. "Mõlemad meeskonad on ka amatöörhoki kohta näidanud head taset, kõik viis mängu olid põnevad ja kogu finaalseeria süžee põnevusfilmile omane. Mõlema klubi fännid on väga hästi organiseerunud, jäähallis ollakse pasunate, trummide ja lippudega, tehakse korralikku möllu."

Gamzejevi sõnul käiakse Ida-Virumaal hokit vaatamas ka siis, kui ei mängita meistritiitli eest. "Laias laastus keskmiselt 300-500 inimest, vahepeal võib-olla rohkem. See on Eesti võistkonnaalade kohta ju suhteliselt hea näitaja. Narva Transi jalgpallimeeskond meistriliigas tavaliselt nii palju pealtvaatajaid kokku ei too," sõnas ta.

Mida saaks aga teha, et ala Ida-Virumaal edasi arendada? "Hoki ei ole odav ala. Üks asi on see, et halle peab olema ja Narvas ning Kohtla-Järvel need on, on üritatud teha veel ühte halli ka Jõhvi, aga majanduslikult pole sellele leitud piisavalt tasuvust. Hoki on kallis ala ja selleks, et arendada välja tugevat klubimeeskonda, kes suudaks mängida ka profitasemel, jõudu pole. Varustus on kallis, jää on kallis, sõidud pikad," tõdes Gamzejev.

"Mängitakse head ja kiiret hokit, seda on huvitav vaadata ja kaasa elada. Kui võistkonnad on võrdsed, emotsioonid on üleval, on mäng huvitav. Hoki on ju nii Soomes, Rootsis kui Lätis väga populaarne ala ja loodetavasti kasvab see populaarsus aja jooksul ka Eestis," lisas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jäähokiuudised

16:15

Noorte hokikoondis alustab ettevalmistust koduseks MM-iks

10:39

Eesti hokikoondis sai uudsel 3x3 turniiril kolmanda koha

12.04

Litriga pihta saanud Avalanche'i treener viidi haiglasse

12.04

Kombe klubil jääb Soome meistritiitel kaitsmata

11.04

Otsustava mängu võitnud Viru Sputnik tuli teist korda Eesti hokimeistriks

10.04

Eesti jäähokikoondis alustas uudset 3x3 turniiri võidu ja kaotusega

09.04

Eesti jäähokikoondis osaleb uue distsipliini tutvustamisturniiril

09.04

Kombe klubi langes Soomes kuristiku servale

09.04

McDavid oli osaline kõigis viies Oilersi väravas

08.04

Spordimuuseumis näeb NHL-i ühe läbi aegade parima väravavahi hokikeppi

08.04

Colorado Avalanche võitis NHL-is läänekonverentsi

07.04

Hokikoondislane Arrak: meil on kuldmedali võitmiseks päris head võimalused

07.04

Rooba aitas väravasööduga KooKoo nelja parema sekka

07.04

Karistusvisetel võitnud Kings kerkis taas play-off'i kohale

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

22:54

Mistra jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

22:41

Avaveerandil 37 punkti visanud Pärnu sai Viimsi üle teise võidu Uuendatud

22:31

Rosen sajanda koondisemängu eel: see on väga suur au

21:23

Eesti ujumisliit taunib teiste põhjamaadega otsust venelased tagasi lubada

20:58

Raske vigastus sundis Tammeka väravavahi Transi kapteni palatikaaslaseks

19:20

Neli OM-hõbedat võitnud Jaapani uisutäht teeb tippspordist pausi

18:59

Võrkpallurid välismaal: Laak mängib Poolas pronksile

18:23

Hussarid parandasid Hannoveri maratonil isiklikku rekordit

17:31

Rahvusvaheline ujumisliit lubas venelased lipu ja hümniga võistlema

17:08

Naiste jalgpallikoondis on valikmängus soosik: vastane on väga haavatav

