Gabriel Jesusi karjäär jätkub Barcelonas

Klubid ei avalikustanud üleminekusummat, aga Briti meedia teatel oli see umbes 8,6 miljonit naela ehk kümme miljonit eurot.

2016. aastal Euroopasse tulnud Gabriel Jesus on mänginud kogu järgneva karjääri Inglismaal: kõigepealt kuus hooaega Manchester Citys ja siis järgmised neli Arsenalis.

Pealinnaklubis kogunes tema nimele kokku 123 kohtumist ja 32 väravat, aga viimasel ajal langes ta valikus Kai Havertzi ja Viktor Gyökeresi selja taha.

Sellest hoolimata tuli ta Arsenaliga kevadel Inglismaa meistriks ja kokku on tal juba viis meistritiitlit, sest sellele lisanduvad neli Manchester City päevilt. Mõlema klubiga jõudis ta ka Meistrite liiga finaali.

Barcelona on teinud nüüd sel suvel kuus suuremat ostu. Meeskonnaga on liitunud Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo ja väravavaht Dominik Livakovic.

Arsenal teatas ka poolkaitsja Fabio Vieira lahkumisest, kes asub pallima Saksamaal Hamburgis.