Man United tagas Inglismaal kolmanda koha

Luke Shaw viis Man Unitedi viiendal minutil juhtima ja kuigi Moratol õnnestus 53. minutil viigistada, siis vaid paar minutit hiljem tähendas Matheus Cunha värav uuesti Man Unitedi eduseisu.

Bryan Mbeumo lõi 76. minutil ka kodumeeskonna kolmanda värava ja ehkki Morgan Gibbs-White vähendas vahe vaid paar minutit hiljem uuesti minimaalseks, siis enamat külalised ei suutnud.

Manchester Unitedil on enne viimast vooru 68 punkti ehk kuus enam kui lähimal jälitajal Aston Villal. Ka kõrgemale meeskond tõusta ei saa, sest Manchester City on ühe vähem peetud kohtumise juures üheksa punkti kaugusel.

Inglismaa meistritiitli saatus pole kaks vooru enne lõppu aga otsustatud: Arsenalil on koos 79 ja Manchester Cityl 77 punkti. Arsenal mängib esmaspäeval kodus Burnleyga ja 24. mail võõrsil Crystal Palace'iga, Mancester City aga esmaspäeval võõrsil Bournemouthiga ja 24. mail kodus Aston Villaga.

Tulemused: Manchester United - Nottingham Forest 3:2, Brentford - Crystal Palace 2:2, Everton - Sunderland 1:3, Leeds United - Brighton & Hove Albion 1:0, Wolverhampton Wanderers - Fulham 1:1, Newcastle United - West Ham United 3:1.