Purjus autojuht sõitis Flora poolkaitsja laatsaretti
FC Flora poolkaitsja Tristan Toomas Teeväli peab hetkel vigastuspausi. Põhjuseks mitte trennis venitatud säärelihas või mängus saadud puukas, vaid hoopis purjus juhi põhjustatud autoavarii.
23-aastane Teeväli sattus liiklusõnnetusse laupäeva õhtul, kui oli parasjagu elukaaslasega kodu poole teel. Sõpruse puiesteed mööda liikudes ületasid nad parasjagu rohelise tulega ristmikku, kui keelava tulega ristmikule kihutanud auto nende masinale külje pealt sisse sõitis, vahendab Soccernet.
"Auto sai korraliku löögi ja läheb mahakandmisele, seal pole enam midagi päästa. Meil endil läks pisut õnnelikumalt: luud jäid terveks, aga saime tugevaid põrutusi," kommenteeris Teeväli.
Avarii põhjustanud autojuht pandi puhuma ning tal tuvastati alkoholijoove. Platsile loodab Teeväli naasta võimalikult ruttu, kuid täpset prognoosi on hetkel raske anda.
Toimetaja: Henrik Laever