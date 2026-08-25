Eesti U-18 püssivõistkond võitis kodusel EM-il hõbemedali

Eesti võistkonnas võistlesid päev varem Euroopa meistriks tulnud Olesja Issatšenkova ja Robin Kahre. Vastaseks saadi kvalifikatsioonivõistlusel parimat tulemust näidanud Tšehhi võistkond (Marie Pinova ja Matej Ledvina). Hoolimata pealtvaatajate tormilisest toetusest pidi koduvõistkond esikohamatšis Tšehhile alla vanduma tulemusega 7:17.

Ukraina ja Poola võistkonnad pidasid pronksimatšis maha märksa pingelisema ja tasavägisema lahingu, tasavägise matši järel osutus Ukraina võistkond paremaks punktidega 17:11.

25 m püstoli segapaaride võistlusel saavutasid Dana Vassel ja Jonuks Lepo kvalifikatsioonivõistlusel kolmanda koha, kohe Ungari ja Ukraina paaride järel. Pronksimatšis tuli Eesti paarile vastu Ungari teine võistkond (Agnes Zsigmond-Selyeby/Zsombor Gelelcser) ning tasavägise matši võitja selgus otsustava seeriaga. Eestlased kogusid seal neli punkti ungarlaste viie vastu ning ning nii rändasid pronksmedalid lõpuks Ungarisse tulemusega 13:11.

Viimasel võistluspäeval selgusid võitjad segapaaride harjutuses, kus võistkonna moodustasid üks naislaskur ja üks meeslaskur.