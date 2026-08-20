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Panathinaikosest lahkunud Osman jätkab karjääri PAOK-is

Korvpall
Cedi Osman
Cedi Osman Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Korvpall

Türgi korvpallur Cedi Osman lahkus sel suvel Panathinaikosest ja liitus Thessaloniki PAOK-iga, kuigi tema vastu tundsid huvi ka Türgi suurklubid Anadolu Efes ja Fenerbahce. Osmani sõnul muutis võimalikud üleminekud Türgi klubidesse keeruliseks Panathinaikose nõutud kõrge väljaostusumma.

31-aastane Osman rääkis väljaandele Socrates Dergi, et tema lahkumisega seoses levis mitmeid väärarusaamu. Näiteks väideti, et ta ei soovinud Türki naasta või ei tahtnud valida kahe Istanbuli rivaali vahel. Korvpalluri jaoks oli üllatav, et inimesed taolisi jutte niivõrd kergesti uskuma jäid. 

Osmani sõnul oli peamine takistus aga palju lihtsam: tal kehtis endiselt leping Panathinaikosega ning Kreeka klubi nõudis enne tema lahkumise lubamist märkimisväärset väljaostusummat.

"Enne PAOK-i tundsid minu vastu huvi ka teised klubid. Nagu teate, pidasin läbirääkimisi nii Efesi kui ka Fenerbahcega," ütles Osman.

Osman rõhutas, et tema olukord erines põhimõtteliselt vabaagendi omast, kes saab lihtsalt valida endale meelepärase klubi.

"Lõppkokkuvõttes polnud ma vabaagent. Mul oli Panathinaikosega üheaastane leping. Seega, kui läbirääkimised algasid, nõudis Panathinaikos kopsakat väljaostusummat," selgitas Osman.

Tema sõnul pidanuks Efes või Fenerbahce esmalt Panathinaikosega kokkuleppele jõudma.

"Kui te mind tõesti tahate, peate ise minu klubiga kokkuleppele jõudma. See pole midagi, mida mina teha saan," ütles ta.

Ta usub, et nõutud väljaostusumma suurus peletas Türgi klubid lõpuks eemale.

"Olukord oleks teine, kui oleksin vabaagent – siis oleks mul valikuvõimalus. Kuna aga nõuti väljaostusummat, siis tõenäoliselt ei tahtnud Türgi klubid sellesse üleminekusse sekkuda, sest küsiti kõrget hinda."

Lõpuks valis Osman Türki naasmise asemel Kreekasse jäämise ja liitus PAOK-iga. Ta sõlmis klubiga kolmeaastase lepingu, tehingu väärtuseks on väidetavalt üheksa miljonit eurot, millele lisandub kahe miljoni euro suurune väljaostusumma Panathinaikosele.

Osman tunnistas ka, et pärast seitset NBA-s veedetud aastat oli Euroopasse naasmine ja siinse mängustiiliga kohanemine keeruline. Tema sõnul erinesid nii mäng kui ka pall NBA-s harjumuspärasest.

"Euroopaga uuesti kohanemine oli väga raske. Suurim erinevus seisnes selles, et ma lihtsalt ei suutnud palliga harjuda. Pärast NBA-d tundus Euroliiga pall mulle nagu õhupall," rääkis Osman.

Toimetaja: Lisette Holst

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