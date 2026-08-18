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Euroliiga legend riputab ketsid varna, kuid jääb korvpalli juurde

Korvpall
Nikola Kalinic.
Nikola Kalinic. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Serbia korvpallitäht Nikola Kalinic otsustas 34 aasta vanuselt sportlaskarjääri lõpetada.

"Minu sportlaskarjäär on läbi. Järgmised kaks aastat töötan Crvena Zvezda abitreenerina ja samal ajal üritan treeneripaberid kätte saada. Kui see tehtud, siis kes teab... Ilmselt ootavad mind ees uued väljakutsed," ütles 34-aastane Kalinic kodumaa väljaandele Sport Klub.

Kalinic mängis viimased 12 hooaega Euroliigasse kuuluvates klubides, esindades Crvena Zvezdat, Istanbuli Fenerbahcet, Valenciat ja Barcelonat. Tema arvele kogunes Euroopa kõige kõvemas klubikorvpalli sarjas kokku 383 mängu, millest 142 pidas Fenerbahce ja 130 Zvezda särgis. 2017. aastal tuli Kalinic Fenerbahcega Euroliiga võitjaks.

Mitmekülgse mängustiili ja füüsilise kaitsetöö poolest tuntud Kalinic mängis olulist rolli ka Serbia koondise edus eelmisel kümnendil. Ta aitas Serbial võita hõbemedali 2014. aasta maailmameistrivõistlustel ja veel ühe hõbemedali kaks aastat hiljem toimunud Rio de Janeiro olümpiamängudel.

Toimetaja: Henrik Laever

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