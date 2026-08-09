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Karl Peeter Ein tuli koduses Elvas Põhjamaade meistriks

Laskmine
Karl Peeter Ein (keskel)
Karl Peeter Ein (keskel) Autor/allikas: Risto Aarrekivi
Laskmine

Eesti jahilaskja Karl Peeter Ein teenis Elvas ja Tehvandil toimunud Põhjamaade meistrivõistlustel esikoha kaarraja harjutuses.

Kodurajal võistelnud Ein tabas kvalifikatsioonis 116 märki 125 võimalikust. Finaalis sai Ein kirja 32 märki nagu ka rootslane Mattias Lagesson. Ümberlaskmine tõi aga esikoha eestlasele.

Kaspar Pettai ja Varvara Rogaten tulid viimasel võistluspäeval 10 meetri segavõistkondade harjutuses teiseks. Ettepoole jäi üksnes Norra segapaar.

Kokku said Eesti laskurid Põhjamaade meistrivõistlustelt kolm esikohta. Lisaks Einile ka Eesti neidude püstolivõistkond Dana Vassel, Emili Uudeküll, Lisell Väljak sportpüstoli harjutuses ning Eesti püssinaiskond Varvara Rogaten, Olesja Issatšenkova ja Jekaterina Issatšenkova.

Kokku võitsid Eesti laskurid Põhjamaade meistrivõistlustelt 15 medalit.

Toimetaja: Siim Boikov

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