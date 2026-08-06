Tšehhi presidendist sai spordiajakirjanike liidu liige

Liidu juhatus vaatas tema avalduse läbi tavapärase vastuvõtuprotsessi käigus ning hindas seejuures tema senist erialast tegevust.

"President vastas kõigile vabakutselise fotograafina liikmeks saamise tingimustele ning teeme ettepaneku võtta ta vastu ka Rahvusvahelise Spordiajakirjanike Liidu liikmeks," ütles KSN-i esimees ja AIPS-i asepresident Michal Dusik.

FIA akrediteeringuga president Pavel on fotograafiaga tegelenud aastaid, keskendudes eelkõige motospordile. Viimasel ajal on ta jäädvustanud selliseid võistlusi nagu Le Mans'i 24 tunni sõit, Brno MotoGP etapp, autokrossi Euroopa meistrivõistlused Nova Pakas ning Praha Grand Prix. Juuli lõpus töötas ta FIA akrediteeritud fotograafina ka Ungari vormel-1 etapil.

"Meil on hea meel, et Petr Pavel tundis huvi liituda organisatsiooniga, mis ühendab alates 1923. aastast professionaalseid spordiajakirjanikke, reportereid, fotoajakirjanikke ja teisi meediatöötajaid. Ta liitus meiega mitte presidendi, vaid fotograafina, kelle peamine kirg on motospordi jäädvustamine," sõnas Dusik.

Petr Pavel liitus KSN-i arvuka vabakutseliste fotograafide kogukonnaga. Praegu kuulub liitu ligikaudu sada vabakutselist spordifotograafi.

KSN asutati 1923. aastal ning juba aasta hiljem osalesid selle esindajad Pariisis Rahvusvahelise Spordiajakirjanike Liidu (AIPS) asutamisel.