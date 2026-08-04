UFC vabavõitleja Allan Nascimento suri 34-aastaselt

UFC teatel leiti Nascimento esmaspäeva hommikul oma kodust. Kuigi meedikud püüdsid tema elu päästa, ei õnnestunud neid pingutusi vilja kanda ning ta kuulutati sündmuskohal surnuks.

"Meie mõtted ja sügav kaastunne kuuluvad Allani perele, sõpradele, treeningukaaslastele ja kõigile tema lähedastele sel väga raskel ajal," seisis UFC avalduses.

Nascimento jõudis UFC-sse 2021. aastal. Kärbeskaalu kuulunud brasiillane pidas maailma mainekaimas sportliku vabavõitluse (MMA) organisatsioonis kuus kohtumist, millest võitis neli ja kaotas kaks. Viimast korda astus ta puuri tänavu juunis, kui pidi tunnistama ameeriklase Mitch Raposo nappi paremust. Kohtunike otsus sündis häältega 2:1.

Enne UFC-sse siirdumist kogus Nascimento kogemusi mitmes Brasiilia ja rahvusvahelises võistlussarjas. Kogu profikarjääri jooksul pidas Nascimento 29 kohtumist. Neist võitis ta 22 ja kaotas seitse.

34-aastase sportlase ootamatu surm vapustas MMA kogukonda. Kaastunnet avaldasid sotsiaalmeedias nii UFC kui ka mitmed võitlejad, nende seas Nascimento treeningukaaslane ja endine UFC kergekaalu meister Charles Oliveira.