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KUULA | "Võimlas räägiti kergejõustikust, vehklemisest ja Tourist

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Foto: Laura Raudnagel/ERR
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Vikerraadio teisipäevases spordisaates "Võimla" vahetasid seekord mõtteid Kristjan Kallaste, Ivar Lepik ja Juhan Kilumets.

Kergejõustiku Eesti meistrivõistlused ei teinud kahe nädala pärast algavate Euroopa meistrivõistluste eel just üleliia enesekindlaks. Millises seisus on Johannes Erm? Janek Õiglane on suure spordiga lõpetanud, Rasmus Mägi seda veel välja ei ütle.

Maailmalavadel säras taaskord Tadej Pogacar, kes triumfeeris Tour de France'il juba viiendat korda. LeBron James aga läheb Philadelphiasse, et tulla esimesena korvpallurina NBA meistriks nelja erineva tiimiga.

Juttu tuli ka vehklemise maailmameistrivõistlustest ning Eesti jalgpalliklubide edust Euroopas.

Toimetaja: Anders Nõmm

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