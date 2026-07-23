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Priinits ja Tafenau jõudsid MM-il põhitabelisse

Vehklemine
Sten Priinits
Sten Priinits Autor/allikas: Karli Saul
Vehklemine

Hongkongis toimuvatel vehklemise maailmameistrivõistlustel tagasid Eesti epeemeestest koha põhitabelis Sten Priinits ja Kasper Tafenau.

Eesti koondist esindavad meeste epees Sten Priinits, Kasper Tafenau, Oliver Laasik ja Markus Salm, kes kõik alustasid võistlemist alagrupiturniirist.

Kasper Tafenau ja Sten Priinits said mõlemad põhitabelis avaringist otse edasi 64 parema sekka. Mõlemad eestlased kogusid seejuures viis võitu ning ühe kaotuse. 

Alagrupiturniiril olid eestlastest võistlustules veel Oliver Laasik ja Markus Salm. Laasik teenis kaks võitu ja neli kaotust ning Salm ühe võidu ja viis kaotust. Kumbki eestlane põhitabelisse ei pääsenud. 

Meeste individuaalturniir toimub 23.–26. juulini ja võistkondlik turniir 29. juulil. Naiste individuaalturniir on kavas 22.–25. juulini ja võistkondlik võistlus 28. juulil.

Toimetaja: Lisette Holst

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