Norra sõudmislegend suri südameseiskumise tõttu

Teisipäeval teatas Tufte perekond, et kahekordne olümpiavõitja leiti oma farmis teadvuseta, misjärel ta toimetati helikopteriga haiglasse. Päev hiljem kuulutati ta siiski surnuks ning kolmapäeval saatis perekond välja uue pressiteate, milles täpsustati, et Tufte suri 50 aasta vanuselt südameseiskumise tõttu.

Perekond lisas, et ei anna sõudmislegendi tervise kohta täiendavaid kommentaare.

Tufte osales juba 20-aastasena Atlanta olümpiamängudel ning Tokyos sai temast esimene Norra sportlane, kes osa võtnud seitsmest OM-ist. Kokku võitis ta neli olümpiamedalit, kaks neist kuldsed. Pärast sportlaskarjääri lõppu oli Tufte tegus: ta pidas koos abikaasa Ainaga Hortenis farmi, lõi oma rõivafirma Tufte Wear, pidas tippspordi teemalisi loenguid ning osales ka kuulsatel suusamaratonidel.

Tufte ärasaatmine toimub neljapäeval Horteni sõudeklubis, kus legend oma karjääri alustas.