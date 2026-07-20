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Suri Inglismaa jalgpallilegend Kevin Keegan

Jalgpall
Kevin Keegan.
Kevin Keegan. Autor/allikas: NUFC/X
Jalgpall

Kahel korral Ballon d'Or'i võitnud ja hilisemas karjääris Inglismaa jalgpallikoondist juhendanud Kevin Keegan suri 75 aasta vanuselt.

Keegani perekond teatas tänavu jaanuaris, et endine jalgpallitäht võitleb raske haigusega ning suve alguses avaldas mees ise, et tal oli neljanda staadiumi kasvaja. "Mul oli autoõnnetus ja pidin seetõttu minema operatsioonile. Kui mind lõikuse eel uuriti, siis avastati vähk," rääkis Keegan juuni alguses briti meediale.

Esmaspäeval teatas esimesena Keegani lahkumisest tema kunagine koduklubi Newcastle United ja veidi hiljem kinnitas kurba uudist ka tema perekond.

Keegan kandis oma mängijakarjääri jooksul teiste seas Liverpooli, Newcastle'i ja Saksamaa klubi Hamburger SV värve. Ta tuli Inglismaa meistriks kolmel korral ja Saksamaa meistriks ühe korra, lisaks võitis Liverpooliga hulgaliselt tiitleid eurosarjades. 1978. ja 1979. aastal pälvis ta maineka Ballon d'Or'i auhinna.

Treenerikarjääri alustas Keegan 1990. aastatel Newcastle'is. Ta juhendas sajandivahetuse paiku poolteist aastat Inglismaa rahvuskoondist, sealhulgas 2000. aasta EM-il, kus piirduti alagrupifaasiga.

Toimetaja: Henrik Laever

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