Liverpooli legendid Keegan ja Dalglish võitlevad vähiga

Esmaspäeval teatas 75-aastane Keegan, et tal on neljanda staadiumi kasvaja. "Mul oli autoõnnetus ja pidin seetõttu minema operatsioonile," rääkis inglane Newcastle'is toimunud üritusel briti meediale

"Kui mind lõikuse eel uuriti, siis avastati vähk. Nad ütlesid, et neil on absoluutne tipparst võitlemaks sellega, mis mul on ehk neljanda staadiumi vähk."

"Kohtusin temaga," jätkas kahekordne Ballon d'Ori võitja Keegan. "Ta on Liverpooli toetaja ja seetõttu ma teadsin, et ei pea seda teed üksi käima [Keegan viitab Liverpooli tunnuslausele You'll Never Walk Alone ehk "sa ei kõnni kunagi üksi]."

"Ta ütles, et Kevin, see on uus ravi. Sel on suurepärane paranemisvõimalus. Ma küsisin, mis see on ja tema vastas, et 33 protsenti. Ma lootsin, et see on 80, 90 protsenti. 33. Aga hetkel olen ma siin," naljatles kunagine koondise kapten.

Vaid päev hiljem esines endalegi pisut ootamatult samasisulise avaldusega Dalglish. "Nagu mu tahtmatu sotsiaalmeedia postitus näitas, olen praegu vähiravil. Erinevalt minu mobiiltelefoni kasutamise oskusest läheb ravi praegu hästi," teatas samuti 75-aastane šotlane Instagramis.

"Ideaalis oleks see jäänud privaatseks, sest nii see peakski olema, aga minu kasutud tehnoloogiaoskused on mind selleks sundinud. Loomulikult ei tahtnud ma seda avalikustada, seega oleksin tänulik, kui minu ja mu pere privaatsust austataks."

Nii Keegan kui ka Dalglish esindasid Liverpooli nii mängija kui ka peatreenerina. Mõlemad võitsid mängijana hulgaliselt tiitleid. Dalglish oli samamoodi edukas ka peatreenerina, juhtides meeskonna kolme Inglismaa meistritiitlini ja kahe karikavõiduni.