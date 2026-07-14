Leandro Trossard lahkub Arsenalist

Arsenali teatel on nad andnud Trossardile loa läbida Istanbulis arstlik ülevaatus. Tal oli lepingut Arsenaliga veel aasta võrra alles ja briti meedia teatel makstab Türgi klubi ääremängija eest umbes 17 miljonit naela ehk umbes 20 miljonit eurot.

Trossard liitus pealinnaklubiga 2023. aastal Brighton & Hove Albionist. Ta mängis Arsenalis kõigi sarjade peale 174 kohtumist ja lõi 36 väravat. Lõppeval tiitlivõiduga hooajal kogunes belglase nimele 31 liigamängu, kuus väravat ja kuus resultatiivset söötu.

Türgi kõrgliigassse kuuluv Besiktas võitis viimati meistritiitli 2021. aastal. Kolmel viimasel hooajal pole meeskond aga esinelikusse mahtunud.