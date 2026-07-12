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Taani tugitala jätkab karjääri Madridi Atleticos

Jalgpall
Morten Hjulmand
Morten Hjulmand Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Jalgpall

Hispaania jalgpalliklubi Madridi Atletico täiendab ridasid seni Lissaboni Sportingus pallinud Taani koondise poolkaitsja Morten Hjulmandiga.

27-aastane Hjulmand liitus Sportinguga 2023. aastal Itaalia väikeklubist Lecce. Tema karjäär Portugali pealinnas kujunes igati edukaks. Ta mängis klubi eest 141 korda, lõi kümme väravat ja andis 12 resultatiivset söötu.

Kaptenina viis ta Sportingu kaks korda järjest (2024, 2025) Portugali meistriks ja korra karikavõitjaks.

Kohaliku meedia teatel käib Hispaania klubi tema eest lauale 40 miljonit eurot ja veel viis miljonit võimalike boonustena.

2023. aastal Taani koondises debüteerinud kontrolliv poolkaitsja on pidanud praeguseks 27 koondisemängu.

Ta on Atletico suve teine suurem ost pärast Alex Grimaldot, kes saabub meeskonda Leverkuseni Bayerist.

Toimetaja: Siim Boikov

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