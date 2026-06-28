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Spordiajakirjanik Tiit Karuks tähistab 80. sünnipäeva

Varia
Viljar Loor ja Tiit Karuks
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Varia

Täna, 28. juunil tähistab 80. sünnipäeva teenekas spordiajakirjanik Tiit Karuks, kes on töötanud mitmetes raadiojaamades ja ajalehtedest ning osalenud kommentaatorina kaheksal olümpial.

Ise noorena tennist, ujumist ja kergejõustikku harrastanud Karuks asus pärast Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetamist tööle Eesti Raadio toimetajana (1970-1982) ja oli aastatel 1991-1996 spordisaadete peatoimetaja.

Ta töötas ka Spordilehe korrespondendi (1982-1991), Kuku raadio toimetaja (1996-2003), Postimehe toimetaja (2003-2004) ja ERR-i raadio sporditoimetuse juhatajana (2004-2012).

Spordikommentaatorina on Karuks osalenud kaheksal olümpial: 1980. aastal Moskvas, 1992. aastal Albertville'is ja Barcelonas, 1994. aastal Lillehammeris, 1996. aastal Atlantas, 2002. aastal Salt Lake Citys, 2006. aastal Torinos ja 2008. aastal Pekingis.

Ta on paljude olümpia- ja muude spordiraamatute autor või kaasautor, samuti on ta kirjutanud stsenaariumi dokumentaalfilmidele "Heino Lipu lugu" (1982) ja "Englas. Vana soldat (2015).

1987. aastal määrati talle Eesti Ajakirjanike Liidu aastapreemia, 2001. aastal Valgetähe medaliklassi teenetemärk, 2005. aastal Eesti Raadio aastapreemia, 2009. aastal Eesti Ringhäälingute Liidu aastaauhind Kuldmikrofon ja 2019. aastal EOK teenetemärk.

Toimetaja: ERR Sport

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