Lazio rikkus raseda jalgpalluri õigusi ja peab maksma hüvitist

Itaalia naiste jalgpalliklubi Lazio Women peab maksma Rootsi mängijale Maja Göthbergile hüvitist, sest loobus temaga kokkulepitud lepingust pärast seda, kui sai teada, et mängija on rase. Spordi Arbitraažikohus (CAS) leidis, et klubi rikkus mängija õigusi.

Juhtum sai alguse 2024. aastal. Göthberg aitas Laziol tõusta Itaalia kõrgliigasse ning pooled olid uues lepingus juba kokku leppinud. Enne lepingu allkirjastamist teatas Göthberg klubile, et ootab last. Pärast seda loobus Lazio lepingu sõlmimisest.

Lazio väitis, et uut lepingut ei olnud veel sõlmitud. Spordi Arbitraažikohus leidis aga, et klubi ja mängija olid lepingu olulistes tingimustes juba kokku leppinud. Kohtu hinnangul loobus Lazio kokkuleppest just Göthbergi raseduse tõttu.

Seetõttu peab Lazio maksma Gothbergile hüvitist saamata jäänud töötasu ja moraalse kahju eest. Kohus leidis ka, et mängija rasedusest räägiti ilma tema nõusolekuta. Otsuses rõhutati, et selline teave on isiklik ja seda tuleb hoida konfidentsiaalsena.

Ülemaailme jalgpallurite liit FIFPro nimetas otsust oluliseks sammuks naismängijate õiguste kaitsel.