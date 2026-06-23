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Šveitsi valitsus andis rohelise tule 2038. aasta taliolümpia taotlusele

Olümpialiikumine
2026. aasta taliolümpiamängud
2026. aasta taliolümpiamängud Autor/allikas: SCANPIX/Kilpatrick Sean/CP/ABACA
Olümpialiikumine

Šveitsi valitsus kiitis heaks riigi taotluse korraldada 2038. aasta taliolümpia- ja paraolümpiamängud. Enne lõplikku otsust peab taotluse veel heaks kiitma parlament.

Šveits on praegu 2038. aasta taliolümpiamängude korraldamise peamine kandidaat ning peab Rahvusvaheline Olümpiakomiteega (ROK) läbirääkimisi. Riigil on 2027. aasta lõpuni aega oma taotlus lõplikult ette valmistada.

Valitsus kiitis heaks ettepaneku, mille järgi eraldataks mängude korraldamiseks kuni 200 miljonit Šveitsi franki ehk ligikaudu 214 miljonit eurot. Ettepaneku peab veel heaks kiitma parlament.

ROK võib 2038. aasta taliolümpiamängude korraldaja välja valida juba 2027. aasta aprillis, kui Šveits saab selleks ajaks kõik vajalikud poliitilised heakskiidud.

Kui Šveits saab korraldusõiguse, peetakse taliolümpiamängud riigis esimest korda pärast 1948. aastat, kui võõrustajaks oli St. Moritz.

Mängude korraldamisele leidub siiski ka vastaseid. Osa Alpide piirkonna elanikest tunneb muret, et ehitustööd ja suur külastajate arv võivad kahjustada mägede habrast ökosüsteemi.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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