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Eesti epeenaiskond pidi EM-i veerandfinaalis Ukraina paremust tunnistama

Vehklemine
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Eesti epeenaiskond Antony EM-il (vasakult): Julia Beljajeva, Veronika Zuikova, Irina Embrich ja Katrina Lehis
Eesti epeenaiskond Antony EM-il (vasakult): Julia Beljajeva, Veronika Zuikova, Irina Embrich ja Katrina Lehis Autor/allikas: FIE - International Fencing Federation
Vehklemine

Eesti epeenaiskond pääses Prantsusmaal Antonys toimuvate vehklemise Euroopa meistrivõistluste võistkondlikul võistlusel veerandfinaali, kuid pidi seal tunnistama Ukraina esinduse paremust.

Katrina Lehis kaotas Emma Sontile esimese minimatši 1:3, aga Irina Embrich ja Julia Beljajeva viisid järgmise kolme duelliga Eesti juhtima 13:9. Lehis vehkles seejärel rumeenlannaga viiki, misjärel kasvatasid Beljajeva ja Embrich veelgi edu. Lehis astus veel viimasena rajale ning vormistas Eesti naiskonnale kindla 45:28 võidu.

Turniiriks neljanda asetuse saanud Eesti läks veerandfinaalis vastamisi viienda asetusega Ukrainaga ning jäi kolme duelli järel 8:10 kaotusseisu, kuid Embrich tõi neljanda minimatšiga tabloole 12:12 viigi.

Eestlannad jäid seejärel uuesti väikesesse kaotusseisu ning viimasele minimatšile mindi vastu 23:25 kaotusseisus. Värske Euroopa meister Katrina Lehis jõudis siis viigistada, kuid Anna Maksõmenko vehkles otsustavatel hetkedel paremini ning Eesti pidi leppima veerandfinaalis 33:35 kaotusega.

5.-8. koha peale vehklev Eesti kohtub esimeses kohamatšis Šveitsiga, kes kaotas veerandfinaalis Prantsusmaale 37:45.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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