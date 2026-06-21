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Eesti epeenaiskond kohtub viienda koha matšis neutraalse lipu koondisega

Vehklemine
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Eesti epeenaiskond Antony EM-il (vasakult): Julia Beljajeva, Veronika Zuikova, Irina Embrich ja Katrina Lehis
Eesti epeenaiskond Antony EM-il (vasakult): Julia Beljajeva, Veronika Zuikova, Irina Embrich ja Katrina Lehis Autor/allikas: FIE - International Fencing Federation
Vehklemine

Eesti epeenaiskond langes Prantsusmaal Antonys toimuvatel vehklemise Euroopa meistrivõistluste võistkondlikus võistlusel konkurentsist veerandfinaalis, kuid tagas koha viienda koha matšis, kus ootab ees neutraalse lipu all võistlev Venemaa esindus.

Katrina Lehis kaotas Emma Sontile esimese minimatši 1:3, aga Irina Embrich ja Julia Beljajeva viisid järgmise kolme duelliga Eesti juhtima 13:9. Lehis vehkles seejärel rumeenlannaga viiki, misjärel kasvatasid Beljajeva ja Embrich veelgi edu. Lehis astus veel viimasena rajale ning vormistas Eesti naiskonnale kindla 45:28 võidu.

Turniiriks neljanda asetuse saanud Eesti läks veerandfinaalis vastamisi viienda asetusega Ukrainaga ning jäi kolme duelli järel 8:10 kaotusseisu, kuid Embrich tõi neljanda minimatšiga tabloole 12:12 viigi.

Eestlannad jäid seejärel uuesti väikesesse kaotusseisu ning viimasele minimatšile mindi vastu 23:25 kaotusseisus. Värske Euroopa meister Katrina Lehis jõudis siis viigistada, kuid Anna Maksõmenko vehkles otsustavatel hetkedel paremini ning Eesti pidi leppima veerandfinaalis 33:35 kaotusega.

Eesti läks 5.-8. koha turniiri esimeses kohtumises vastamisi Šveitsiga ning tormas juhtima 20:6 ja 25:10, misjärel sai ka Veronika Zuikova rajal käia. Kuigi Šveitsil õnnestus lõpuks vahet vähendada, püsis eestlannade edu kindlalt lõpuni ning nad tagasid koha viienda koha matšis, kus minnakse vastamisi neutraalse lipu all võistleva Venemaa esindusega.

Viienda koha matš algab kell 15.40.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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