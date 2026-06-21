Eesti epeenaiskond alistas EM-i avamatšis Rumeenia

Katrina Lehis kaotas Emma Sontile esimese minimatši 1:3, aga Irina Embrich ja Julia Beljajeva viisid järgmise kolme duelliga Eesti juhtima 13:9. Lehis vehkles seejärel rumeenlannaga viiki, misjärel kasvatasid Beljajeva ja Embrich veelgi edu. Lehis astus veel viimasena matile ning vormistas Eesti naiskonnale kindla 45:28 võidu. Veronika Zuikova seekord matil ei käinud.

Eesti naiskond sai turniiriks neljanda asetuse ning kohtub teises ringis Ukrainaga, kes sai Rootsi üle 45:27 võidu.

Esinumbriks on võõrustaja Prantsusmaa, kes pidi Türgi vastu omajagu vaeva nägema, kuid realiseeris siiski 45:40 võidu. Teise asetuse sai Itaalia, kes teenis esimeses ringis Suurbritannia esinduse üle suure 43:14 võidu.

Eesti ja Ukraina veerandfinaal algab kell 13.