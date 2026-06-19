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Eesti epeemeeskond vehkleb EM-il 11. koha nimel Taaniga

Vehklemine
Markus Salm
Markus Salm Autor/allikas: FIE
Vehklemine

Eesti meeste epeekoondis koosseisus Kasper Tafenau, Sten Priinits, Oliver Laasik ja Markus Salm pidi Prantsusmaal Antonys toimuval EM-il 16 parema seas tunnistama võõrustajariigi 45:31 paremust. Esimeses kohamatšis alistasid eestlased Saksamaa, kuid seejärel saadi Tšehhilt kaotus.

Eesti meeskond alustas EM-i 45:39 võiduga Suurbritannia üle. Tafenau ja Priinits võitsid kaks esimest minimatši ning kuigi Laasik kaotas 3:4 William Eastile, oli Eestil neljanda minimatši alguseks siiski kahetorkeline edu. Tafenau sai siis James Jeali üle 5:2 võidu ja ülejäänud matši jooksul püsis stabiilne kolme-neljatorkeline edu.

16 parema seas tuli aga vastamisi minna avaringis vaba olnud esimese asetusega Prantsusmaaga. Võõrustajad tulid 2016. aastal olümpiavõitjateks ning on viimase seitsme aasta jooksul võitnud kaks MM-kulda.

Eestlased suutsid võita kolm minimatši, kui Salm oli 4:2 üle Kendrick Jean Josephist, Tafenau alistas sama vastase 5:2 ning Salm sai ka Alexandre Bardenet' üle 6:4 võidu, ent lõpuks liikus tugev Prantsusmaa siiski 45:31 võiduga veerandfinaali.

Esimeses kohamatšis kohtus Eesti Saksamaaga ning teenis 36:30 võidu. Sealjuures läks Saksamaa 10:6 juhtima, aga eestlased võitsid kolm minimatši järjest ning läksid 20:17 ette. Matthew Bülau alistas Salmi veel 7:6, aga otsustavas minimatšis sai Tafenau Lukas Bellmannist jagu 6:2.

Eestlased läksid seejärel Tšehhi vastu juhtima 14:10, aga vastased suutsid neljanda minimatšiga seisu viigistada. Järgnes tasavägine heitlus ning otsustava minimatši eel oli tšehhidel napp 30:29 edu, kuid Tafenaul ei õnnestunud seda seisu võiduks pöörata ja Eestil tuli leppida 38:45 kaotusega.

11.-12. koha matšis minnakse vastamisi Taaniga, kes kaotas põhitabelis neutraalse lipu võistkonnale 26:45. Esimeses kohamatšis teeniti Soome üle suur 45:25 võit, aga Hollandile jäädi alla tulemusega 35:45.

Toimetaja: Anders Nõmm

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