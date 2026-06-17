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Sinjavski endine klubi sattus korruptsiooniskandaali

Jalgpall
MFK Karvina
MFK Karvina Autor/allikas: MFK Karvina/Facebook
Jalgpall

Eesti koondise poolkaitsja Vlasi Sinjavski endine koduklubi MFK Karvina sai Tšehhi jalgpallis lahvatanud korruptsiooniskandaalis ränga karistuse, kui eetikakomisjon otsustas klubi esialgu kõrgliigast välja heita.

Karistuse põhjuseks peetakse kolme kohtumise tulemuste mõjutamist, mis olid seotud 2024. aasta kevadise püsimajäämisheitlusega, vahendab Soccernet.ee.

Lisaks kõrgliigast väljalangemisele määrati klubile suur rahatrahv ning tõsise karistuse sai ka toonane klubijuht ja Karviná linnapea Jan Wolf, kellele määrati pikk jalgpallis tegutsemise keeld.

Karvinál on õigus otsus viie päeva jooksul edasi kaevata ning lõplik lahend sõltub apellatsioonimenetlusest. Kui karistus jõustub, võib klubi ilma jääda ka eurosarjakohast, mille ta teenis karikavõiduga.

Sinjavski kuulus Karviná ridadesse aastatel 2021–2022, enne kui jätkas karjääri teistes Tšehhi klubides.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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