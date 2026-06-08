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Taani jalgpallikoondise arst: Eriksen võis saada südamestimulaatorilt šoki

Jalgpall
Christian Eriksen Taani ja Ukraina sõpruskohtumisel
Christian Eriksen Taani ja Ukraina sõpruskohtumisel Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Gonzales Photo
Jalgpall

Taani jalgpallikoondise arsti Morten Boesen hinnangul võis Christian Eriksen pühapäevase terviserikke põhjustada tema südamestimulaatori reageerimine potentsiaalselt eluohtlikule südame rütmihäirele.

Boeseni sõnul võis Erikseni südamestimulaator tuvastada ohtliku südame rütmihäire ning anda selle peatamiseks elektrišoki. Arstide hinnangul võis just see olla põhjus, miks poolkaitsja Taani ja Ukraina vahelise sõpruskohtumise ajal enne kokkuvarisemist rinnust kinni haaras.

Juhtum mõjutas tugevalt nii kaasmängijaid kui ka koondise taustajõude. Taani rahvusringhäälingu andmetel on meeskonna juurde kaasatud kriisipsühholoog, kes aitab juhtunuga toime tulla.

"Minu hinnangul reageeris seade täpselt nii, nagu pidi. Ta kaotas korraks teadvuse, kuid tuli väga kiiresti taas teadvusele," ütles Boesen.

34-aastane Eriksen varises kohtumise 65. minutil murule ning viidi haiglasse uuringutele. Esmaspäeval kinnitas koondisearst, et mängija seisund on hea ning ta peaks peagi haiglast koju pääsema.

Praegu pole veel täpselt teada, mis pühapäevase intsidendi põhjustas. Arstid uurivad muu hulgas veel seadme salvestatud andmeid, et selgitada välja, kas tegemist oli tõepoolest südame rütmihäirega.

Eriksenile paigaldati südamestimulaator pärast 2021. aasta Euroopa meistrivõistlustel saadud südameseiskumist, kui tema süda seiskus väljakul ligikaudu viieks minutiks. Seade jälgib pidevalt südamerütmi ning suudab ohtliku rütmihäire korral südame töö taastamiseks elektrišoki anda.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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