Iniesta alustab treenerikarjääri Ühendemiraatide esiliigas

Andres Iniesta
Hispaania jalgpallilegend Andres Iniestast saab Araabia Ühendemiraatide tugevuselt teise liigas mängiva Gulf Unitedi peatreener.

Pikalt Barcelonas mänginud Iniesta siirdus pärast kümmet Hispaania kõrgliiga ja nelja Meistrite liiga võitu 2018. aastal mängima Jaapanisse, kust läks 2023. aastal edasi Araabia Ühendemiraatide kõrgliigasse. Aasta hiljem kuulutas ta oma mängijakarjääri lõppenuks, aga nüüd naaseb maailmameister ja kahekordne Euroopa meister platsi äärde teises rollis.

"Jalgpall on andnud mulle kõik, nüüd tahan anda sellele tagasi läbi treeneritöö ja õppimise. Töötan igapäevaselt noorte mängijatega, kes on näljased ja talendikad," sõnas 42-aastane Iniesta, kellest saab Ühendemiraatide esiliigaklubi Gulf Unitedi peatreener.

Klubi teates märgiti, et Iniesta on saanud kätte UEFA A litsentsi ning töötab UEFA Pro litsentsi saamise kallal. "See tundub õige koht, kus seda peatükki alustada," lisas Iniesta.

Gulf Unitedi nimeline klubi asutati 2019. aastal ning on ehitanud tugeva noorte süsteemi. Tugevuselt neljandast liigast roniti 2023-24 hooajaks esiliigasse, kahel hooajal sel tasemel on saavutatud 15. ja kümnes koht.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

