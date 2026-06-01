Suri sõudekorüfee Jaan Tults

Tultsi lahkumisest teatas ühismeedias kahekordne olümpiahõbe Jüri Jaanson. "Minu jaoks ei olnud Jaan lihtsalt sõudetreener, kohtunik või sõudeliidu peasekretär. Ta oli aastakümneid inimene, kes oli olemas. Vahel taustal, vahel eesliinil, aga alati olemas. Ta vedas ikka lubatu välja, ka isiklikes kriisides. See oli Jaan," kirjutas Jaanson oma järelhüüdes.

"Ta tundis sõudmist läbi ja lõhki. Sportlase, treeneri, kohtuniku ja korraldajana. Selliseid inimesi ei ole palju. Veel vähem on neid, kes suudavad aastakümneid jääda ala teenima ilma vajaduseta olla tähelepanu keskpunktis," lisas Jaanson.

Tults hakkas spordiga tegelema Pärnus Ervin Vilepilli õpilasena. Tema sõudetreeninguid juhendasid Valentina Luha-Järvoja, Mihkel Leppik, Erich Seiler ja Jüri Kurul.

1970. aastatel saavutas ta Nõukogude Liidu meistrivõistlustel kõrgeid kohti ning pärast sportlaskarjääri pühendas end treeneri- ja kohtunikutööle. Tultsi tuntuimad õpilased on Andrus Suija, Kalle Tammeorg, Raivo Raid, Marko Pruul, Toomas Lust, Enn Pehk ja Tiit Urva.

Tults pälvis 2005. aastal Eesti Kultuurkapitali aastapreemia ja 2014. aastal Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia. 2007. aastal tunnustati teda Valgetähe V klassi teenetemärgiga.