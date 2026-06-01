X!

Suri sõudekorüfee Jaan Tults

Sõudmine
Leinaküünal
Leinaküünal Autor/allikas: CHIRAG K/Unsplash
Sõudmine

Esmaspäeval suri 80 aasta vanuselt endine sõudja, treener ja sporditegelane Jaan Tults.

Tultsi lahkumisest teatas ühismeedias kahekordne olümpiahõbe Jüri Jaanson. "Minu jaoks ei olnud Jaan lihtsalt sõudetreener, kohtunik või sõudeliidu peasekretär. Ta oli aastakümneid inimene, kes oli olemas. Vahel taustal, vahel eesliinil, aga alati olemas. Ta vedas ikka lubatu välja, ka isiklikes kriisides. See oli Jaan," kirjutas Jaanson oma järelhüüdes.

"Ta tundis sõudmist läbi ja lõhki. Sportlase, treeneri, kohtuniku ja korraldajana. Selliseid inimesi ei ole palju. Veel vähem on neid, kes suudavad aastakümneid jääda ala teenima ilma vajaduseta olla tähelepanu keskpunktis," lisas Jaanson.

Tults hakkas spordiga tegelema Pärnus Ervin Vilepilli õpilasena. Tema sõudetreeninguid juhendasid Valentina Luha-Järvoja, Mihkel Leppik, Erich Seiler ja Jüri Kurul.

1970. aastatel saavutas ta Nõukogude Liidu meistrivõistlustel kõrgeid kohti ning pärast sportlaskarjääri pühendas end treeneri- ja kohtunikutööle. Tultsi tuntuimad õpilased on Andrus Suija, Kalle Tammeorg, Raivo Raid, Marko Pruul, Toomas Lust, Enn Pehk ja Tiit Urva.

Tults pälvis 2005. aastal Eesti Kultuurkapitali aastapreemia ja 2014. aastal Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia. 2007. aastal tunnustati teda Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

Toimetaja: Henrik Laever

viimased uudised

20:42

Mai Narva teenis EM-il neljanda võidu

20:10

EstAmil võidutsesid Raumolin ja Sikk

19:48

Suri sõudekorüfee Jaan Tults

19:12

Kiskonen lõpetas Jaapanis 20 parema seas, võit Taaramäe klubikaaslasele

18:45

Serena Williams tulebki tagasi tippsporti

18:14

Prantsusmaa lahtistel annavad tooni idaeurooplased

17:52

Teenekas Mehhiko väravavaht sõidab oma kuuendale MM-ile

17:16

Spordiselts Kalev valis presidendiks Meriste, asepresidentideks Klavani ja Klandorfi

16:42

Böckler vahetas Poolas klubi

16:14

Kevin Saar sai MM-etapil ühe võidu

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

00:15

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

31.05

Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti Uuendatud

31.05

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

31.05

Tilga: imelik mõelda, et niimoodi 8400 punkti kokku tuli

31.05

Tänak: never say never, aga rallit praegu plaanis ei ole

12:20

Artti Aigro jätkab karjääri USA koondise juures

10:07

Janari Jõesaar tuli Bosnia ja Hertsegoviina meistriks

31.05

Talts: töö käib selle nimel, et me suudaks häid mängijaid siin hoida

31.05

Sünnipäevalaps Mihkels sai Giro viimasel etapil viienda koha

31.05

Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo