Eesti rattaorienteeruja Anett Liisa Parts tuli noorte EM-il hõbedale
Eesti rattaorienteeruja Anett Liisa Parts teenis Portugalis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel noorte vanuseklassis lühirajal hõbemedali.
17-aastane Parts kaotas 12,6-kilomeetrisel rajal võitnud prantslannale Celeste Lecrele 23 sekundiga. Eestlannaga sai sama aja ja jäi teist kohta jagama Šveitsi orienteeruja Joy Vassalli.
Parts jätkas seega edukat talve, sest Rootsis Luleas teenis ta suusaorienteerumise Euroopa meistrivõistlustelt noorte seas kolm kuldmedalit.
Eestlaste head päeva täiendas teisipäeval 19-aastane Sandra Arak, kes sai naisjuunioride hulgas kuuenda koha.
