"Spordipühapäev" heidab pilgu dopingukultuuri hämarikku

Doping. Pilt on illustratiivne
Doping. Pilt on illustratiivne Autor/allikas: Pixabay
Spordipühapäeva saatesse tuleb pikemaks intervjuuks Eesti Ekspressi ajakirjanik Matthias Kalev. Viimastel aastatel on ta oma kirjutistega Eesti suusaspordi hämaratele aegadele üksjagu valgust heitnud.

Kolmapäeval ilmus Ekspressis Kalevi põhjalik käsitlus, kus juttu sellest, et Austria föderaalse kriminaalpolitsei dokumentides sisaldub tunnistus, mille järgi kasutas Andrus Veerpalu 2009. aastal maailmameistriks tulles veredopingu teenust. Räägime Matthias Kaleviga nii antud juhtumist kui dopingukultuurist laiemalt.

Londoni Arsenalil kulus 22 aastat, et lõpetada Inglismaal meistritiitlipõud. Arsenali tiitel läheb korda paljudele, sealhulgas Eestis, kus klubil on olemas oma ametlik fännirühmitus.

Kuulake Vikerraadiot pühapäeval, 24. mail kell 18.15. Saadet juhib Juhan Kilumets.

