Suri USA autospordikuulsus Kyle Busch

Kyle Busch
41 aasta vanuselt on surnud üheks kõigi aegade parimaks ringrajasõidu NASCAR-sarja piloodiks peetav Kyle Busch.

20 aastat kestnud karjääri jooksul kogus Busch kolme NASCAR-i divisjoni peale 232 võitu, enam kui ükski teine sõitja. Kahel aastal krooniti ta NASCAR-i põhisarja Cup Series meistriks ning kuigi ei võitnud kunagi sealset kuulsaimat, Daytona 500 sõitu, kogus Busch siiski auhinnakappi hulgaliselt tunnustusi.

Tänavu alustas Busch Daytona põhisõitu esikohalt, aga pidi lõpuks leppima 15. kohaga; alles eelmisel nädalal võitis ta NASCAR-i pikapite sarja osavõistluse. AP teatel oli Busch pikemat aega võidelnud viirushaiguse ja põskkoopapõletikuga.

Neljapäeval teatas Buschi perekond esmalt, et sõitja viidi haiglasse ning ta peab pühapäevase Charlotte'i Cup Series' sõidu vahele jätma, ent juba mõni tund hiljem teavitati avalikkust tema surmast. AP teatel kaotas Busch kolmapäeval Charlotte'is simulaatoris testides teadvuse.

"Kogu NASCAR-i perekond jäi Kyle Buschi surma tõttu murtud südamega. Tulevase kuulsuste halli liikmena oli Kyle ainulaadne talent, keda nähakse kord põlvkonnas. Ta oli tuline, kirglik, erakordselt oskuslik ja armastas seda sporti ning fänne sügavalt," kirjutasid Buschi perekond, tema meeskond ning NASCAR reedeses ühisavalduses.

"Enam kui kaks aastakümmet kestnud karjääri jooksul püstitas Kyle erinevaid rekordeid, võitis NASCAR-i kõrgeimal tasemel tiitleid ning vormis läbi oma meeskonna pikapsarjas uue põlvkonna sõitjaid. NASCAR kaotas täna liiga vara ühe spordiala suurkuju," lisati teates.

